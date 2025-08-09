وتجول الشخص رفقة عائلته بسيارته داخل حرم المسجد، وسط تسهيلات للعبور من قبل أشخاص متواجدين داخل الجامع لم تتضح مهامهم الوظيفية حتى الآن.

وأثار الفيديو استياء كبيرا على مواقع التواصل على اعتبار أن الدخول إلى حرم مكان مقدس بهذه الطريقة أمر غير مسموح.

ولم يتسن التأكد من الوقت الذي سجل فيه الفيديو أو من هوية الشخص الذي يقود السيارة.

وبعد عبوره من باحة الجامع اتجه السائق نحو الباب المطل على مدخل سوق الحميدية، حيث أزال بعض الأشخاص عوائق من أمام الباب ليسمحوا له بالعبور.