وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطفلة "ربيكا بابتست" عُثر عليها في 27 يوليو وهي فاقدة للوعي عند تقاطع طريقين سريعين بمدينة هولبروك، شمال شرق أريزونا. وقد تم نقلها إلى منشأة طبية، لكنها توفيت بعد ثلاثة أيام، في 30 يوليو.

وأعلنت السلطات أن والد الطفلة، ريتشارد بابتست (32 عاما)، وصديقته أنيشيا وودز (29 عاما)، قد تم القبض عليهما ووجّهت لهما اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى وإساءة معاملة طفل، وفقا لوثائق محكمة مقاطعة أباتشي.

وخلال جلسة محكمة عُقدت يوم الإثنين 4 أغسطس، أفاد الادعاء بأن الطفلة كانت "تتعرض للتعذيب"، بحسب تقارير طبية، حيث وُجدت في حالة من الجفاف وسوء التغذية. وأشار التقرير إلى أنها كانت تفتقد أظافر قدميها، وظهرت عليها علامات إساءة جسدية وجنسية وتعذيب.

وقال عم الطفلة، دامون هوكينز، لشبكة "AZ Family": "كان جسدها مغطى بالكدمات من رأسها حتى قدميها، وكانت لديها كدمات تحت عينيها، ويُعتقد أن سبب الوفاة كان نزيفا داخليا".

من جانب آخر، ذكرت التقارير أن مدرسة ربيكا سبق أن أبلغت إدارة خدمات الطفل بالولاية 12 مرة عن مخاوف بشأن حالتها، لكن لم يتضح ما إذا تم اتخاذ أي إجراء ملموس حيال ذلك.