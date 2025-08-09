وبينما كان غودوي يحتفل بهدفه الحاسم، انفجرت مفرقعة نارية في الجزء السفلي من جسده.

المفارقة أن المفرقعة، من نوع "يُورونا"، أُطلقت من قِبل جماهير فريقه، التي كانت تحتفل بالهدف.

وسقط اللاعب أرضًا متألمًا، قبل أن يتلقى الإسعافات ويُساعد على الخروج من الملعب.

وذكرت صحيفة "إل ديبير" المحلية أن اللاعب تعرض لحرق من الدرجة الأولى في الفخذ بالإضافة إلى إصابته بالتهاب في الخصية.

وقد وُجّهت أصابع الاتهام إلى مجموعة "أولتراسور" المشجعة للنادي، والتي كانت تحتج على إدارة الفريق.

وأصدرت المجموعة بيانًا اعتذرت فيه قائلة: "نود أن نتوجه إلى جميع جماهير الفريق بالاعتذار الصادق عن الحادث المؤسف الذي وقع. لم تكن لدينا أي نية لإلحاق الضرر بأي لاعب أو عضو في الطاقم الفني. هدفنا دائمًا هو الدعم والتشجيع، وليس تعريض أحد للخطر".