وخلال البرنامج، حصل تباطؤ واضح في كلام الوزير، الذي بدأ يتلعثم قبل أن يقطع البث ويستدعى الإسعاف فورا.

وقد نقل غليشيتش فاقد الوعي إلى مركز الطوارئ في بلغراد، حيث أجرى له الأطباء عملية معقدة بسبب جلطة دموية تعيق تدفق الدم في أحد أوعية المخ، بالإضافة إلى السيطرة على النزيف المرتبط بها، وفق ما صرح به وزير الصحة الصربي، زلاتيبور لونتشار.

وأشار لونتشار إلى أن الحالة الصحية للوزير كانت بالغة الخطورة عند وصوله، لكنه خضع لعملية جراحية ناجحة، محذرا من أن المرحلة القادمة تعتمد على استجابة غليشيتش للعلاج.