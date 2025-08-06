وقالت الشرطة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادث وقع في 11 يوليو الماضي، حيث تم التعرف على المشتبه به وجرى توقيفه في الموقع.

وبعد استكمال التحقيقات الأولية والإجراءات القانونية، أحيل المتهم إلى الجهات القضائية المختصة، حيث صدر قرار باعتقاله رسميا بتاريخ 13 يوليو الماضي.

ولم يعرف على وجه التحديد الدافع وراء قيام المتهم بهذا الأمر.

وكان مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة قد أظهر محاولة رجل "إشعال النار" في مسجد آيا صوفيا التاريخي وسط إسطنبول.

وقد ساهم التدخل السريع في منع انتشار النيران من قرب عمود رخامي والوصول إلى المفروشات والستائر القابلة للاشتعال.

ويعد مسجد آيا صوفيا من أبرز المعالم التاريخية والدينية في مدينة إسطنبول، وواحدا من أكثر المواقع شهرة في العالم.

وبني في البداية ككاتدرائية خلال الحقبة البيزنطية عام 537 ميلاديا، ثم حوله العثمانيون إلى مسجد عام 1453. وفي عام 1935، تم تحويله إلى متحف بقرار من الجمهورية التركية، قبل أن يعاد فتحه كمسجد في يوليو 2020 بموجب مرسوم رئاسي.