وغابت أصالة، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، عن الساحة الفنية السورية منذ اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011، بعد أن تبنت مواقف سياسية مناهضة لنظام بشار الأسد وداعمة للثورة السورية.

ولم تعلن حتى الآن تفاصيل الحفل بشكل رسمي، لكن نقابة الفنانيين السوريين أكدت عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" الترتيبات جارية للزيارة المرتقبة لأصالة إلى سوريا.

وكشفت النقابة عن لقاء جرى بين مجلس النقابة وشقيق أصالة، أنس نصري، بحضور سونير طالب مدير العلاقات العامة، ومنير حمزاوي المستشار الإعلامي والتسويقي.

وقالت إن اللقاء يأتي "لبحث تفاصيل زيارة الفنانة السورية الكبيرة أصالة نصري إلى سوريا ، والتحضير لهذا الحدث بما يليق".

وأرفقت النقابة التدوينة بصورة لأنس نصري، مع مجلس نقابة الفنّانين المركزي، وصورة أخرى لباقة من الورود.

وكتب على البطاقة المرفقة بالباقة والتي تحمل توقيع أنس: "إلى نقابة الفنانين.. هنا حيث لا تقاس الأصوات بمساحتها، بل بانتمائها. نهديكم هذه الباقة باسم من تعود اليوم، ليس فقط لتغني، بل لتصافح الجذور. لولا دفء صدوركم، لما كان للرجوع هذا المعنى".

ولم يصدر عن أصالة أي تعليق مباشر بشأن الحفل، غير أنها كانت قد تحدثت في المؤثمر الصحفي لحفل ختام مهرجان "جرش للثقافة والفنون في الأردن" عن إمكانية زيارة سوريا في نهاية أغسطس الجاري.