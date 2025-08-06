يسعى مغني الهيب هوب الشهير شون كومز، الملقب بـ"ديدي"، الذي دين قبل شهر بنقل أشخاص لأغراض الدعارة لكنه برئ من تهمة "الاتجار بالجنس" خلال محاكمة في نيويورك حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلى الحصول على عفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أفادت به وكيلة الدفاع عنه.
وقالت نيكول ويستمورلاند في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية: "أجرينا اتصالات ومحادثات بشأن العفو".
ومن غير المرجح أن يلقى هذا الطلب تجاوبا، إذ رفض ترامب الجمعة الماضي أي عفو رئاسي، متحدثا في مقابلة مع "نيوزماكس" عن شخص "شرير جدا".
وسيصدر الحكم على المغني والمنتج في الثالث من أكتوبر المقبل، وهو يواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات عن كل من تهمتي نقل أشخاص لغرض "ممارسة الدعارة" اللتين دين بهما المغني.