وقالت نيكول ويستمورلاند في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية: "أجرينا اتصالات ومحادثات بشأن العفو".

ومن غير المرجح أن يلقى هذا الطلب تجاوبا، إذ رفض ترامب الجمعة الماضي أي عفو رئاسي، متحدثا في مقابلة مع "نيوزماكس" عن شخص "شرير جدا".

وسيصدر الحكم على المغني والمنتج في الثالث من أكتوبر المقبل، وهو يواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات عن كل من تهمتي نقل أشخاص لغرض "ممارسة الدعارة" اللتين دين بهما المغني.