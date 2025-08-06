وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عقب اجتماع مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، الرئيس جوزاف عون هو الذي تقدم بطلب للمجلس بهذا التعديل، مشيرا إلى أن المجلس طلب من وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وبعد وفاة الرحباني في 26 يوليو، دشن نشطاء ومثقفون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق اسمه على شارع من شوارع الحمرا التي عاش فيها لسنوات.

وودعته أمه الفنانة فيروز في جنازة مؤثرة شارك فيها ممثلون عن جميع الطوائف والانتماءات في لبنان وحضرتها قرينة الرئيس.



وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام في ذات يوم الجنازة تقليد الراحل وسام الأرز الوطني من رتبة كومندو.