وقال مفتش المباحث سايمون هاريسون في بيان إن سائق الحافلة لاحظ حركة داخل الحقيبة خلال توقف مقرر في مستوطنة كايواكا، شمال أوكلاند، بعد أن طلب أحد الركاب الوصول إلى مقصورة الأمتعة.

وأضاف هاريسون أنه عندما فتح السائق حقيبة السفر، اكتشف الطفلة التي كانت حرارتها مرتفعة جدا ولكنها بدت غير مصابة بأذى جسدي.

ونقلت الطفلة إلى المستشفى، حيث بقيت ليلة الأحد بالتوقيت المحلي.

ووجهت تهمة سوء المعاملة وإهمال طفل إلى المرأة التي ألقي القبض عليها، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة اليوم الإثنين.