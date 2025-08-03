وكتب صلاح في حسابه على منصة "تويتر":"موسم تحضيري رائع. شكرا جزيلا للجميع في هونغ كونغ واليابان. كانت زيارة معبد إيكوين ملهمة".

وخلال جولة الفريق التحضيرية في آسيا، والتي شملت هونغ كونغ واليابان، شارك محمد صلاح في زيارة لمعبد "إيكوين" في طوكيو، ضمن الأنشطة الثقافية التي أدرجها نادي ليفربول في جدول الفريق، بهدف تعريف لاعبيه بثقافات الشعوب التي يزورونها.

وظهر محمد صلاح في فيديو وصور شاركها الفريق الإنجليزي وهو يتجول رفقة زملائه في المعبد البوذي التاريخي، الذي يعد من أبرز المعالم السياحية في طوكيو التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

لكن الزيارة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث عبر بعض المتابعين عن تحفظهم على ظهور صلاح داخل معبد بوذي، فيما اعتبره آخرون أن تلك الزيارة تعبر عن انفتاح ثقافي.

استعدادات ليفربول للموسم الجديد

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في مباراة الدرع الخيرية، مساء الأحد المقبل، حيث يشارك "الريدز" بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي.

وتعد هذه الجولة الآسيوية جزءا من تحضيرات الفريق للموسم الجديد، وقد شهدت تفاعلا كبيرا من الجماهير في المدن التي زارها الفريق، وسط اهتمام خاص بنجم الكرة المصرية محمد صلاح.