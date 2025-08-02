وانتقدت وكالة "ديدبان إيران" الحكومة بسبب حرمان السكان من "حاجة أساسية" بقطع تلك الخدمة.

ولم تعلق إدارة مدينة طهران على التقارير، لكن يؤكد شهود عيان أنه تم إغلاق الكثير من المراحيض العامة، بما في ذلك تلك الموجودة في محطات المترو.

وهناك حوالي 20 ألف مرحاض عام في منطقة طهران الكبرى، حسب تقديرات.

طهران 2 أغسطس/ ب(د ب أ)- أغلقت طهران المراحيض العامة بالمدينة بموجب إجرءات حكومية اتخذتها بسبب أزمة المياه الحادة في جميع أنحاء البلاد والتي تتفاقم يوما بعد يوم، وفقا لما ذكرته وكالتا ديدبان إيران وشرق الإخباريتان.

وأصبحت أزمة الطاقة والمياه مصدر القلق الرئيسي للإيرانيين. وتم قطع المياه لمدة تصل إلى 48 ساعة في العديد من المناطق من طهران و50 مدينة أخرى على الأقل.

وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يجعل مكيفات الهواء غير صالحة للاستخدام حتى مع وصول درجات الحرارة إلى ما بين 40 و50 درجة مئوية.