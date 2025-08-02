وبحسب بيان أمني، تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من سكان أحد العقارات بشارع البحر الأعظم يفيد بانبعاث رائحة غريبة من شقة بالطابق الثامن.

وعلى الفور، توجهت عناصر من الشرطة إلى الموقع، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، تم فتح باب الشقة والعثور على الجثة.

لا شبهة جنائية

وتبين أن الجثة تعود لرجل في العقد السابع من العمر يدعى محمود علي سليمان، وهو شقيق الموسيقار المعروف محمد علي سليمان وعم المطربة أنغام.

وقد أكدت التحريات أن المتوفى كان يقيم بمفرده منذ سنوات، ورجحت الوفاة قبل عدة أيام.

وأوضحت المعاينة الأولية عدم وجود أي آثار عنف أو إصابات ظاهرية على الجثة، كما لم تلاحظ أي كسور في منافذ الشقة أو فقدان في محتوياتها، ما ينفي وجود شبهة جنائية.

النيابة تأمر بدفن الجثمان

وقد تم إبلاغ شقيق المتوفى، الذي حضر إلى الموقع ولم يوجه أي اتهامات، فيما قررت النيابة العامة تسليم الجثمان إلى ذويه والتصريح بدفنه، بعد استكمال الإجراءات القانونية.