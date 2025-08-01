وأوضح رمضان الأسباب التي أدت إلى الحادث، متراجعا عن تصريحاته التي أشار فيها إلى أن ما جرى كان محاولة اغتيال له.

كتب رمضان على إنستغرام: "تصحيح غالبًا هي انفجار أسطوانة غاز من الألعاب النارية وليست قنبلة، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية".

وأضاف الفنان المصري: "تأكدت بنفسي من إدارة بورتو مارينا أنه تم مسح المكان والمسرح بالكامل حرصًا على سلامة الجمهور وسلامتي".

قبل هذا المنشور، كان محمد رمضان قد شارك منشورا عبر "إنستغرام" أيضا، وصف فيه ما حدث بحفله "محاولة اغتيال مكتملة الأركان".

وكتب رمضان في منشوره: تم إنهاء الحفل قبل منتصفها بسبب تفجير على المسرح بجواري بالضبط، وأثره في أذني حتى الآن. وبسببه وفاة عامل واثنين في حالة خطرة. اللهم ارحمهم واشفِ المصابين وصبّر أهلهم وأحبابهم".