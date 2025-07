ونشر المغني البالغ من العمر 44 عاما والعضو السابق في فرقة "إن سينك" NSYNC التي اختتمت جولتها العالمية أخيرا، بيانا عبر منصة إنستغرام.

وكتب عن جولته التي انتقدها بعض المعجبين لا سيما بسبب افتقاره إلى طاقته على المسرح "لقد كانت تجربة ممتعة ومؤثرة ومجزية وحافلة بالتحديات البدنية، وفي بعض الأحيان مرهقة".

وأضاف تيمبرليك "من بين أمور أخرى، كنت أعاني بعض المشاكل الصحية، وشُخّصت إصابتي بداء لايم، ولا أقول ذلك لكي أجعلكم تشفقون عليّ، بل لأعطيكم لمحة عمّا كنت أعانيه خلف الكواليس".

وأوضح أن "التعايش مع هذا المرض قد يكون مُنهكا باستمرار، نفسيا وجسديا. عندما تلقيتُ التشخيص، صُدمت بالطبع. لكن على الأقل استطعت فهم سبب معاناتي من ألم عصبي شديد على المسرح، أو سبب شعوري بالتعب أو المرض الشديدين".

وداء لايم مرض مُعدٍ تُسببه البكتيريا البورلية التي تنتقل إلى البشر عادة بواسطة لدغة قُرادة تحمل هذه البكتيريا.

ونادرا ما يؤدي هذا المرض إلى الموت، لكنّ المصابين به غالبا ما يعانون طفحا جلديا وأعراضا تُشبه أعراض الإنفلونزا، من بينها آلام العضلات والمفاصل، والصداع، والغثيان، والقيء.

وسبق لتيمبرليك المعروف بأغنيات مثل "كراي مي إيه ريفر" Cry Me A River و"كانت ستوب ذي فيلينغ" Can't Stop The Feeling، أن واجه مشكلة قانونية قبل عام بعد توقيفه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول بالقرب من مدينة نيويورك.

وأقرّ تيمبرليك بارتكاب جنحة يصنّفها القانون بالـ"بسيطة"، وقدّم اعتذارا علنيا أمام محكمة قرب نيويورك، حكمت عليه بعقوبة العمل للمنفعة العامة.

وكان تيمبرليك، العضو السابق في الفرقة الشبابية "إن سينك" بين عامي 1995 و2002، والملقّب بـ"أمير البوب"، بدأ مسيرته المهنية كمغن وكاتب أغنيات ومنتج وممثل، وقد حقّق شهرة عالمية واسعة.

وفاز تيمبرليك بعشر جوائز غرامي وأربع جوائز إيمي، أبرز المكافآت في مجالي الموسيقى والتلفزيون.

كما كان النجم على علاقة بالمغنية بريتني سبيرز بين العامين 1999 و2002، وروت الفنانة الأميركية في مذكراتها في أكتوبر الماضي أنها اضطرت إلى إجراء عملية إجهاض، على مضض وبناء على طلب تيمبرليك، خلال علاقتهما.