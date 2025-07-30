وأفاد حكام أقاليم في روسيا بعدم تسجيل إصابات بعد أقوى زلزال "منذ عقود"، والذي ضرب قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا، لكن صدرت أوامر بإخلاء بلدة صغيرة في منطقة سخالين بعد تحذير من تسونامي.

وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف في مقطع فيديو نشر على تيليغرام "كان زلزال اليوم خطيرا والأقوى منذ عقود".

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع أي إصابات، ولكن روضة أطفال تضررت.

من جانبه، قال حاكم سخالين فاليري ليمارينكو على تيليغرام إنه تم إعلان أمر إخلاء لبلدة سيفيرو كوريلسك الصغيرة بعد صدور تحذير من حدوث تسونامي عقب الزلزال.

كذلك أصدرت سلطات مقاطعة سفيروكوريلسك تحذيرا من خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال.

وأشارت وكالة تاس الروسية إلى تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي في جميع جزر الكوريل.

وحذّرت السلطات اليابانية من أن أمواج مدّ عال يصل ارتفاعها إلى متر واحد ستضرب ساحل الأرخبيل بعد الزلزال قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن "أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكررة. يُرجى عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتم رفع التحذير".

وتوقعت الحكومة اليابانية وصول التسونامي لارتفاع 3 أمتار في مناطق ساحلية على طول المحيط الهادئ.

ووقع الزلزال على بعد حوالي 250 كيلومترا من جزيرة هوكايدو ولم يشعر به الكثير من الناس، وفقا لتلفزيون "إن إتش كيه" الياباني.

وأصدرت السلطات الأميركية تحذيرا من خطر حدوث تسونامي في المحيط الهادئ بعد الزلزال، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأصدر نظام التحذير الأميركي من التسونامي تحذيرا في هاواي، بينما دعت إدارة الطوارئ في هونولولو إلى إخلاء بعض المناطق الساحلية، قائلة إنه من المتوقع حدوث موجات تسونامي مدمرة.

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال على عُمق 19.3 كيلومتر وعلى بُعد حوالي 136 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

وفي 20 يوليو، وقع في المنطقة نفسها زلزال بقوة 7.4 درجات، تلته هزّات ارتدادية عديدة، من دون أن يتسبّب بأضرار جسيمة.