وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة رجلين يسيران ليلا، بينما حاول أحدهما مرارا إشعال العشب الجاف، حتى تمكن من إشعال النيران.

وتم التعرف سريعا على الفاعل، الذي تبين أنه يحمل سجلا جنائيا يتضمن حكمين سابقين بتهم تتعلق بسلوك معاد للمجتمع وحيازة مخدرات.

وهدد الحريق الذي اندلع صباحا في منازل سكنية واقترب بشكل خطير من إحدى المدارس المحلية، مما استدعى تدخلا عاجلا من نحو 100 رجل إطفاء، بدعم من وحدات عسكرية وكوادر من مديريات الغابات.

واستمرت جهود الإطفاء طوال الليل، بينما بقيت الفرق في حالة تأهب حتى اليوم التالي تحسبًا لأي تجدد محتمل للنيران.