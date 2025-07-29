وقالت عامر في تصريحات، إنها لجأت إلى الجهات القانونية للدفاع عن اسمها ومسيرتها الفنية.

وأكدت عامر أن ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لا يمت للحقيقة بصلة"، معتبرة أن ذلك يمثل "محاولة للنيل من سمعتها الشخصية والمهنية".

وأضافت أنها "لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المدنية".

ووجهت وفاء عامر رسالة لجمهورها، من خلال برنامج "صبايا الخير"، على قناة النهار: "أنا بحبكم وبحترم عقولكم وخدمت في المهنة اللي بحبها، عملت أدوار حلوة بيكم، وأنا معملتش حاجة تزعلمك، ولازم تبقوا واثقين فيا وعارفين أوي أني بحترم الفن والفن شيء راقي".

ماذا حدث؟

ظهرت صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" قبل أيام على تطبيق "تيك توك"، في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، وجهت فيه اتهامات مباشرة إلى الفنانة وفاء عامر، زاعمة تورطها في قضية تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية.

وقالت مروة إن وفاة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا لم تكن نتيجة إصابته بمرض السرطان، كما أعلن سابقا، بل بسبب ما وصفته بـ"بيع أعضائه"، ملمحة إلى أن الفنانة وفاء عامر كانت طرفا في تلك الوقائع، دون تقديم أو أدلة تدعم تلك الادعاءات.

دعم نقابة المهن

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

أكدت النقابة أنها تواصلت معها مساء أمس للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.