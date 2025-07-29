ويظهر الفيديو، الذي صوره رب الأسرة، اثنين من أبنائه وهم يغطون أجسادهم بالبلاستيك، في محاولة على ما يبدو لعزل أنفسهم عن البيئة المحيطة، بينما تظهر ديدان تحت جلدهم في مشاهد وصفت بأنها "صادمة".

وتباينت ردود الفعل على المقطع، حيث اعتبر البعض أن الأمر يتعلق بحالة طبية نادرة، في حين ربط آخرون الحالة بأعمال السحر والشعوذة، ما أثار نقاشا واسعا حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.

وقد تدخلت المصالح الطبية المحلية وقامت بنقل أفراد العائلة إلى المستشفى لتلقي الفحوصات والعلاج اللازم، وفق ما أفادت به مصادر محلية.