ولقي رجل ( 58 عامًا) حتفه في مكان الحادث في منطقة ساوثوارك وسط لندن، كما قالت شرطة العاصمة.

وتوفي شاب (27 عامًا) متأثرًا بجراحه في المستشفى.

وقالت رئيسة المباحث الكبرى إيما بوند، إنها لا تعتقد أن الهجوم له علاقة بالإرهاب.

وتم اعتقال رجل في الثلاثينيات من العمر على صلة بالحادث، لكن الشرطة أكدت أن حالته خطيرة. وتم نُقل رجل خر إلى المستشفى لكن من المتوقع أن ينجو بحياته.

ولم تكشف الشرطة عن أية تفاصيل حول الشركة التي وقعت فيها الجريمة أو الدوافع المحتملة وراء الجريمة.

كما لم يتم الكشف عن أسماء أي من الضحايا أو المشتبه به.