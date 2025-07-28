وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الرجل وهو يصرخ بعبارات من بينها "سأفجر الطائرة" و"الموت لأميركا، الموت لترامب" و"الله أكبر".

وقد ظهر راكب آخر يتدخل ويوقع الرجل أرضا قبل أن تصل الشرطة إلى الطائرة عند هبوطها في جلاسكو وتعتقل الرجل.

وقالت الشرطة في بيان: "صعد الضباط على متن الطائرة عند وصولها واعتقلوا الرجل البالغ من العمر 41 عاما، الذي لا يزال رهن الاحتجاز. التحقيقات جارية".

من جهتها، أكدت شركة "إيزي جيت" في بيان أن "سلامة الرحلة والركاب لم تتأثر في أي وقت."