واحتشد محبو الرحباني منذ ساعات الصباح الأولى أمام المستشفى، في وداع غير رسمي سبق مراسم التشييع الرسمية المقررة عند الرابعة من بعد ظهر الإثنين.

وكانت عائلة الرحباني قد أعلنت وفاة زياد، نجل الفنانة فيروز، صباح السبت، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تقام مراسم العزاء في كنيسة رقاد السيدة، يوم الإثنين بين الساعة 11 صباحا والسادسة مساء، على أن يستأنف استقبال المعزين يوم الثلاثاء في التوقيت نفسه.

واشتهر زياد الرحباني، الذي كان كاتبا ومؤلفا موسيقيا ومسرحيا، بنقده الساخر للواقع السياسي والاجتماعي في لبنان، مستخدما أعماله الفنية كمنصة للتعبير عن الانقسامات الطائفية والتقاليد. ولم تسلم حتى أعمال والديه الفنية من انتقاداته، وخصوصاً في سنوات تألقه الأولى.

وعرف الرحباني بجرأته في طرح أفكار ومفاهيم فنية جديدة، تميزت بالعمق والبعد الفكري. وقد شهدت مسيرته تراجعاً في السنوات الأخيرة نتيجة ظروفه الصحية.

من هو زياد الرحباني؟