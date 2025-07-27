وأعلنت موعد صلاة الجنازة في كنيسة "رقاد السيدة" في المحيدثة، بكفيا في لبنان، في الرابعة بعد ظهر غدا الإثنين.

ووفقا لتقارير، من المنتظر أن تُقام مراسم العزاء في الكنيسة نفسها، يوم الاثنين من الساعة 11 صباحا حتى السادسة مساء، ويُستأنف استقبال المعزّين في اليوم التالي، الثلاثاء، في التوقيت ذاته.

تفاصيل الجنازة

يوم الاثنين: تقام صلاة الجنازة عليه ظهر الاثنين المقبل في كنيسة رقاد السيدة .

يوم الاثنين: تتقبل أسرته واجب العزاء قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة بداية من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 18:00.

يوم الثلاثاء، تتقبل الأسرة العزاء بداية من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 18:00.

كان زياد الرحباني كاتبا وملحنا وموسيقيا ومسرحيا عاشقا للفن. أضحك الجمهور كثيرا بنقد ساخر، لكنه حاكى به الواقع اللبناني المرير من الانقسامات الطائفية والعصبيات والتقاليد. ولم ينج من انتقاداته، لا سيما في سنوات تألقه الأولى، فن والديه التقليدي والفولكلوري.

وفي السنوات الأخيرة، عانى زياد الرحباني من تدهور صحي أثر على نشاطه الفني.

وكان زياد الرحباني معروفًا بجرأته في طرح الأفكار والمفاهيم الفنية الجديدة. أعماله تتميز بالعمق الفني والفكري، حيث يطرح قضايا مهمة ويعبر عن مشاعر وأفكار معقدة.

من هو زياد الرحباني؟