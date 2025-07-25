وظهرت أنغام في الصورة وهي مستلقية على سرير بجانب مصعد داخل أحد مستشفيات العاصمة الألمانية برلين، بعد أن خضعت للعملية الجراحية، الخميس.

ولا تزال الفنانة المصرية تحت إشراف طبي دقيق داخل المستشفى، في انتظار استكمال الفحوصات المخبرية.

وكان المكتب الإعلامي للفنانة المصرية قد نفى جميع الشائعات المتداولة حول حالتها الصحية، مؤكدا عدم إصابتها بسرطان الثدي.

وقال المكتب في بيان سابق: "ينفى المكتب الإعلامى للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التى تم تداولها حول حالتها الصحية، وأنها مصابة بسرطان الثدي".

وتابع: "نود أن نشير إلى أنها ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات على البنكرياس.. وعقب عودتها - من ألمانيا- ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة، استعدادا لطرحها هذا الصيف".