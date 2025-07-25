وفي بيان رسمي، أكدت "أسترونومر" التزامها بالقيم والثقافة التي أرساها مؤسسوها، مشيرة إلى أن القادة في الشركة مطالبون بالتحلي بمعايير السلوك والمساءلة، مضيفة أن هذا المعيار لم يتم الوفاء به مؤخرا.

ونفت الشركة صحة التقارير التي تشير إلى وجود موظفين آخرين في الفيديو، مؤكدة أن الأمر مقتصر على الشخصين المذكورين فقط.

وخلال الحفل الذي أقيم في ملعب "جيليت"، ظهرت لقطة على الشاشة العملاقة لرجل وسيدة في لحظة رومانسية، قبل أن تبادر السيدة إلى تغطية وجهها بسرعة ومغادرة المكان، فيما انحنى الرجل محاولا تفادي الكاميرا، ما دفع المغني الرئيسي للفرقة، كريس مارتن، إلى التعليق مازحا: "يبدو أنهما يعيشان علاقة سرية".

لكن المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر "تيك توك"، وحقق أكثر من 5.8 مليون مشاهدة خلال ساعات، سرعان ما تحوّل إلى مادة إخبارية، بعد أن كشفت تقارير إعلامية هوية الشخصين الظاهرين في الفيديو، وكليهما متزوج..