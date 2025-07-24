وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة لحظة تحطم الطائرة على طريق السريع، حيث تحولت الطائرة إلى كرة نارية ضخمة ودمرت بالكامل عند ملامستها الأرض.

ووفق تقارير وسائل إعلام محلية، فإن الطائرة لم تصطدم بأي مركبات أثناء سقوطها، لكن مرت سيارتان عبر اللهب المتصاعد، مما أسفر عن إصابة سائقين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت التقارير أن جميع ركاب الطائرة، وهم رجل يعتقد أنه يبلغ من العمر 75 عاما وامرأة تبلغ من العمر 60 عاما، لقوا مصرعهم في الحادث.

وكانت الطائرة قد أقلعت من منطقة بياشينزا، وهي من طراز الطائرات "فائقة الخفة" التي لا تتطلب إعلان الوجهة عند الإقلاع.