قال لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، مارك كوكوريا، إنه كان متوترا للغاية خلال مراسم تتويج فريقه ببطولة كأس العالم للأندية بسبب السلوك غير المتوقع للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي محادثة مسجلة مع الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، روى كوكوريا أن اللاعبين تلقوا تعليمات بعدم رفع الكأس حتى يغادر دونالد ترامب، الذي كان من المقرر أن يقدمها، منصة التتويج.

ولكن، الرئيس الأميركي ظل على المنصة لوقت أطول من المتوقع وشجع اللاعبين على المضي قدما ورفع الكأس رغم التعليمات السابقة.

وقال كوكوريا، إن الفريق تردد ولم يكن متأكدا من كيفية التصرف.

وأقر الاعب بأنه شعر بالقلق، مازحا بأن مثل هذه المواقف قد تدفع الشخص للتفكير في احتمال أن يستهدف من قناص.

وقدم ترامب الكأس لريس جيمس قائد تشيلسي، لكنه خالف البروتوكول المعتاد وظل بين اللاعبين المحتفلين بدلا من الابتعاد عن المنصة.

وكان تشيلسي فاز في النهائي على باريس سان جيرمان 3-صفر في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية.