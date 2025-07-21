وردا على هذه الشائعات، أصدر المكتب الإعلامي للفنانة أنغام بيانا، نفى فيه ما يروج بشأن مرضها، وقال إن كل ما تناول حالتها الصحية لا يستند إلى معلومات موثقة، إذ إنها في صحة جيدة.

وعن سفرها، قال إنها ستتجه خلال أيام قليلة إلى ألمانيا، لإجراء فحوصات طبية اعتادت أن تجريها، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه لا يوجد ما يستدعي القلق بشأن وضعها الصحي، مشددا على ضرورة الحصول على المعلومات الرسمية تجنبا لإثارة القلق دون مبرر.

وعلى الرغم من نفي البيان إصابة الفنانة أنغام بمرض السرطان، إلا أن التطرق إلى سفرها إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، أثار الكثير من المخاوف، بشأن حالتها الصحية، لا سيما بين معجبيها ومحبيها، ليلجأ البعض إلى تكذيب البيان ومطالبتها بالتحدث بنفسها.

من جانبه، نفى الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، صحة ما يشاع بشأن مرضها، مؤكدا أن ما جرى تداوله على مدى الساعات الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، إذ أن الحالة الصحية لابنته مستقرة تمامًا.

ووجه سليمان، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، رسالة إلى من يتداولون مثل هذه الشائعات "المغلوطة" بضرورة التوقف الفوري عن ذلك، لأنها تخلق حالة من القلق والبلبلة بين محبيها، بينما الواقع بعيد تماما عن كل ما يتم الترويج له.

من جانبها، قالت الناقدة الفنية والإعلامية المصرية عبير عبدالوهاب، إن الحديث عن الحالة الصحية لأنغام، يتعارض تماما مع الأنشطة الفنية التي تقدمها مؤخرا، والتي كانت أبرزها السهرة الفنية في مهرجان مدينة العلمين الجديدة، في نسخته الثالثة.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الحفل الأخير للفنانة أنغام حقق حضورا جماهيريا لافتا، إذ تفاعل الجمهور مع أغانيها، وكانت متألقة خلال الحفل.

ولفتت الناقدة المصرية إلى أن أنغام خلال الحفل أبدت سعادتها بالمشاركة بعد مرورها بأزمة صعبة، حسب قولها، إذ خاطبت الجمهور قائلة: "حضوركم النهاردة هوّن عليّ أزمة، شكرًا من قلبي".

وأوضحت أن الحديث عن المرض من الأمور التي تثير بلبلة، لذلك هناك ضرورة لأن يلجأ الصحفي إلى مصدر موثوق، لا سيما أن الفنانة أنغام من النجمات اللواتي ابتعدن طوال مسيرتهن الفنية عن الشائعات.

وتابعت: "تحرص أنغام دائما على ألا تكون تحت الأضواء أو موضوعا للحديث بشكل دائم، ولا تبحث أو تجري وراء "الترند"، والدليل على ذلك أنها نفت خبر إصابتها بمرض السرطان قبل أن يتنشر بشكل أكبر".

بدوره، نفى مصدر في نقابة المهن الموسيقية ما يشاع بشأن إصابة أنغام بمرض سرطان الثدي، قائلا إن النقابة لم تتلق أي إخطارات من الفنانة أو أسرتها في هذا الشأن.

وأشار، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أنه في مثل هذه الحالات يتم إخطار النقابة، التي تكون طرفا إلى جانب الفنان، إما في رحلة علاجه، أو في حماية ارتباطاته الفنية، وتوفير سبل الراحة له.

في الوقت نفسه، وفق المصدر، فإن بيان المكتب الإعلامي للفنانة أنغام يشير إلى أن حالتها الصحية جيدة، لافتا إلى أن ما أشيع بشأن مرضها ربما كان سببه الإعلان عن نيتها السفر للخارج لإجراء فحوصات طبية.

وأردف: "حسب المتاح من معلومات، فإن النجمة أنغام تسافر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دورية، وهو أمر غير مستغرب ويعمل به كثير من الفنانين، الذين يسعون إلى الاطمئنان على أنفسهم، والتنزه في الخارج بالوقت نفسه".