وخلال الحفل الذي أقيم في ملعب "جيليت"، ظهرت لقطة على الشاشة العملاقة لرجل وسيدة وهما يتبادلان لحظة عاطفية، قبل أن تبادر السيدة إلى تغطية وجهها بسرعة ومغادرة المكان، فيما انحنى الرجل محاولا تفادي الكاميرا، ما دفع المغني الرئيسي للفرقة، كريس مارتن، إلى التعليق مازحا: "يبدو أنهما يعيشان علاقة سرية".

لكن المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر "تيك توك"، وحقق أكثر من 5.8 مليون مشاهدة خلال ساعات، سرعان ما تحوّل إلى مادة إخبارية، بعد أن كشفت تقارير إعلامية هوية الشخصين الظاهرين في الفيديو.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن الرجل هو آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer المتخصصة في تحليلات البيانات، بينما تبين أن السيدة هي كريستين كابوت، مديرة الموارد البشرية في الشركة نفسها.

وأثار الكشف عن هويتهما موجة من ردود الفعل المتباينة عبر منصات مثل "إكس" و"ريديت"، حيث أعرب البعض عن تعاطفهم مع زوجة بايرون، ميغان كيريغان، التي قامت لاحقا بحذف لقبه من صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مما فتح باب التكهنات حول خلافات شخصية قد تنتهي بالانفصال.

كما طرح ناشطون تساؤلات حول مدى ملاءمة العلاقة بين مسؤولين في مناصب قيادية داخل الشركة، داعين إلى مراجعة السياسات الداخلية الخاصة بسلوك الموظفين في بيئة العمل.

وأصبح مدير الشركة مادة للسخرية، على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد في بيان لاحقا أنه على علاقة غير شرعية، باعتذاره عن تصرفاته وخذلانه لعائلته.