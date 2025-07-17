وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية أن عمليات تهريب الكوكايين إلى روسيا زادت بشكل كبير خلال العامين الماضيين.

وأضافت الصحيفة أن تجار المخدرات يتطلعون بشكل متزايد إلى البلاد كمركز عبور، ويعود ذلك جزئيا إلى أن الوصول إلى ميناء أوديسا الأوكراني بات غير ممكن بسبب الحرب مع روسيا.

وأعلنت دائرة الجمارك الروسية التي تحركت بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، العثور على مخدرات بقيمة "أكثر من 12 مليار روبل (153 مليون دولار)" مخبأة في حاويات موز.

وأضافت أن عبوات الكوكايين - المخبأة في قوالب تحمل علامة تجارية فرنسية فاخرة للأزياء - عُثر عليها في "تجويف مخفي" تحت الموز.

ونفذت العملية بعد تلقي بلاغ من "زملاء أجانب بشأن نيّة جماعة إجرامية من أميركا الجنوبية تنظيم قناة لتهريب الكوكايين إلى روسيا".

وأشارت دائرة الجمارك إلى فتح تحقيق في قضية تهريب مخدرات على نطاق واسع، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى في روسيا إلى السجن مدى الحياة.