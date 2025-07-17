وتم بيع أكبر قطعة من كوكب المريخ عُثر عليها على الأرض مقابل أكثر من 5 ملايين دولار، خلال مزاد أقيم في نيويورك يوم الأربعاء وشمل قطعا نادرة من الجيولوجيا والآثار.

وكان الحدث الأبرز في المزاد بيع هيكل عظمي نادر لديناصور صغير تجاوز سعره 30 مليون دولار بعد منافسة شرسة بين المزايدين.

والصخرة التي تزن 25 كيلوغراما، وتحمل اسم "إن دبليو إيه 16788"، اكتشفها أحد صيادي النيازك في صحراء النيجر في نوفمبر 2023، ويُعتقد أنها وصلت إلى الأرض بعد أن قُذفت من سطح المريخ نتيجة اصطدام كويكب ضخم، وقطعت مسافة تقارب 225 مليون كيلومتر، بحسب دار سوذبيز للمزادات.

وكان من المتوقع بيع الصخرة بمبلغ يتراوح بين 2 و4 ملايين دولار، لكن المزايدة انتهت بعرض نهائي قدره 4.3 ملايين دولار، ليصل السعر الرسمي بعد إضافة الرسوم والتكاليف إلى نحو 5.3 ملايين دولار.

وقد جرت المزايدة بوتيرة بطيئة، حيث حاول المسؤول عن المزاد تحفيز العروض وخفّض من قيمة الزيادة المطلوبة في كل عرض.

أما هيكل الديناصور، فأشعل حماس الحضور وأثار حرب مزايدات.

ويعود الهيكل إلى نوع نادر يُعرف باسم سيراتوصور ناسيكورنس، ويعد واحدا من أربعة هياكل معروفة لهذا النوع، وهو الوحيد الذي يمثل فردا يافعا.

ويشبه هذا الديناصور نوع "تيرانوصوروس ريكس" لكنه أصغر حجما.

وبدأت المزايدة على الهيكل بعرض مقدم قدره 6 ملايين دولار، ثم ارتفعت العروض خلال الجولة المباشرة بفارق نصف مليون دولار بين كل عرض، ثم بمليون دولار، إلى أن توقفت المزايدة عند 26 مليون دولار.

وبلغ السعر الرسمي للهيكل العظمي مع الرسوم والتكاليف 30.5 مليون دولار، ولم يُكشف على الفور عن هوية المشتري.