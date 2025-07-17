ووقع الزلزال نحو الساعة 12:37 بالتوقيت المحلي، وحدّدت الهيئة مركزه على بُعد نحو 87 كيلومترا إلى جنوب بلدة ساند بوينت على عمق يبلغ 20.1 كيلومتر.

وإثر الزلزالأصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي لجنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا.

وقال مركز التحذير من التسونامي في بالمر في ولاية ألاسكا "تمّ تأكيد حدوث تسونامي مع توقّع بعض التأثيرات".

وأشار المركز إلى أن التحذير صدر لـ"جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا، وسواحل المحيط الهادئ من كينيدي إنترانس في ألاسكا (نحو 64 كيلومترا جنوب غرب هومر) إلى يونيميك باس في ألاسكا (نحو 128 كيلومترا شمال شرق يونالاسكا)".

ووفق معلومات أولية، لم يتم إصدار تحذيرات من تسونامي للمناطق البعيدة، بحسب مركز التحذير من تسونامي في ألاسكا.

وألاسكا جزء من حلقة النار النشطة زلزاليا في المحيط الهادئ.

وتعرضت الولاية النائية في مارس 1964 لزلزال بقوة 9.2 درجات، هو الأقوى الذي تمّ تسجيله في أميركا الشمالية.

ودمّر الزلزال مدينة آنكوريدج وأطلق تسونامي اجتاح خليج ألاسكا، والساحل الغربي للولايات المتحدة، وهاواي.

وقضى أكثر من 250 شخصا من جرّاء الزلزال والتسونامي.

ووقع زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة شبه جزيرة ألاسكا في يوليو 2023، ولم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة بعد الهزة.