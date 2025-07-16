وأدلت فيتو بهذه التصريحات يوم الإثنين أمام لجنة في الجمعية الوطنية، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، ما أدى إلى مطالبات بإقالتها واندلاع موجة انتقادات في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات.

وتسببت الأزمة الاقتصادية في كوبا بزيادة معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية، وظهور مشاهد غير مألوفة في الجزيرة، مثل أشخاص، لا سيما من كبار السن، يتسولون أو ينبشون في القمامة، أو يقومون بتنظيف زجاج السيارات عند إشارات المرور.

وقالت فيتو أمام اللجنة البرلمانية: "لقد رأينا أشخاصا، يبدون كمتسولين، لكن عندما تنظر إلى أيديهم، وتنظر إلى ملابسهم، تجد أنهم متنكرون في هيئة متسولين، إنهم ليسوا متسولين. لا يوجد متسولون في كوبا".

وأضافت أن من يقومون بتنظيف زجاج السيارات "يستخدمون المال لشراء الكحول".

وهاجمت أيضا من يقومون بالبحث في القمامة، قائلة إنهم "يستعيدون مواد لإعادة بيعها دون دفع ضرائب".

وفيما لم يذكرها بالاسم، لكنه أشار إلى الاجتماع الذي شاركت فيه فيتو ضمن اللجنة البرلمانية، كتب الرئيس ميغيل دياز كانيل على حسابه على منصة إكس إن "غياب الحساسية في تناول قضايا الهشاشة الاجتماعية أمر يثير الكثير من التساؤلات. الثورة لا يمكن أن تترك أحدا خلفها، هذا هو شعارنا، وهذه هي مسؤوليتنا النضالية".