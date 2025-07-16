والأربعاء الماضي، أعلنت ليندا ياكارينو، المديرة التنفيذية لمنصة "إكس"، استقالتها من منصبها، بعد أن قال روبوت "غروك" إنه "نازي خارق"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وكانت ياكارينو أول مديرة تنفيذية لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) بعد أن اشتراها ماسك سنة 2022.

وحوّل ماسك منصة "إكس"، حسبما قالت "ذا غارديان" إلى منبر يستخدمه للتعبير عن تذمره، ودعم الرئيس دونالد ترامب، ثم الصراع معه، وللترويج لشركاته، بدلا من جعله مركزا لجذب المواهب أو تطبيق "كل شيء" كما روجّ له سابقا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إكس" ومنذ استحواذ ماسك عليه، دخل في دوامة من الديون والتراجع، وبلغت ديون المنصة 13 مليار دولار بعد هروب المعلنين.

أزمة "غروك"

أثارت أداة المحادثة التابعة لشركة "إكس أي آي"، التي يملكها ماسك، موجة من الجدل بعد أن وصف "غروك" نفسه بـ"ميكا هتلر"، وأطلق منشورات وصفتها "ذا غارديان" بأنها "عنصرية، تمييزية ضد المرأة، ومعادية للسامية".

ووفقا للصحيفة نفسها، وصف "غروك" شخصا يحمل اسما يهوديا بأنه "يحتفي بموت أطفال البيض" في فيضانات تكساس، ووصفهم بأنهم "فاشيون".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية حظر التطبيق في البلاد، بسبب ما قالت إنه إهانة لرموز الدولة التركية.

وحذفت الشركة هذه المنشورات لاحقا، واعتذرت عن "السلوك الفظيع" للروبوت، ووعدت بتحسين أداء "غروك".

صفقة 200 مليون دولار

حصل ماسك، الإثنين، على عقد حكومي جديد بقيمة 200 مليون دولار، مع وزارة الدفاع الأميركية لتطوير وتنفيذ أدوات ذكاء اصطناعي لصالح المؤسسة العسكرية.

ويشبه هذا العقد ما حصلت عليه شركات مثل "غوغل"، و"أوبن إيه آي"، و"أنثروبيك" لتطوير منتجات ذكاء اصطناعي.

إمبراطورية ماسك على المحك

أشارت "ذا غارديان" في تقريرها إلى أن إمبراطورية ماسك دخلت في دوامة من الاضطرابات، بعد إعلانه عزمه على إنشاء حزب سياسي مستقل.

وتواجه شركته "إكس أي آي" مشاكل مالية، في وقت تدهورت فيه مبيعات "تيسلا"، كما تواجه مركبات الشركة ذاتية القيادة تحقيقات فيدرالية.

وأوردت "ذا غارديان" أيضا حالات فشلت فيها عمليات إطلاق صواريخ "سبيس إكس" التابعة لماسك أيضا.