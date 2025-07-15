وذكر موقع "بيبول"، أن هذه الحقيبة، التي ظهرت لأول مرة عام 1985، طرحت للبيع في مزاد علني استمر لعشر دقائق، تنافس خلالها تسعة من هواة جمع التحف، قبل أن تستقر في النهاية على مشتري مجهول الهوية من اليابان، وذلك في العاشر من يوليو.

وقد صممت الحقيبة الشهيرة خلال محادثة عابرة على متن طائرة عام 1981 بين جان لويس دوما، الرئيس التنفيذي لشركة "هيرميس"، والممثلة والمغنية البريطانية جين بيركين.

وطرحت أول نسخة منها في الأسواق سنة 1985، بعد أن طلبت بيركين أن تسمى الحقيبة باسمها.

حطمت هذه الحقيبة الأصلية رقمين قياسيين: الأول، أنها ثاني أغلى قطعة أزياء تُباع في التاريخ، بعد الحذاء الأحمر الشهير الذي ارتدته جودي غارلاند في فيلم "ساحر أوز" (1939)، والذي بيع بـ32.5 مليون دولار في عام 2024.

والثاني، أنها أصبحت أغلى حقيبة يد تباع في مزاد علني، متفوقة على حقيبة "هيرميس كيلي 28" التي بيعت بأكثر من 500 ألف دولار عام 2021.