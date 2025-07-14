وكانت سلمى ترقد في قسم العناية المركزة تحت المراقبة الطبية الدقيقة، بعد تدهور حالتها الصحية في أعقاب العملية، ثم أعلن عن وفاتها، مما خلف صدمة وحزنا واسعا في أوساط متابعيها.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مع خبر الوفاة، خاصة بعد ظهور زوجها في مقطع فيديو وهو ينهار بالبكاء أثناء إعلان الخبر، وسط موجة من التعاطف والحزن.

وأثارت الحادثة النقاش مجددا حول الضغوط النفسية التي قد يواجهها المؤثرون، خاصة بسبب التنمر الإلكتروني المرتبط بالمظهر الجسدي.

وأشار نشطاء إلى أن الشابة كانت تتعرض لتعليقات سلبية متكررة بشأن وزنها، وهو ما قد يكون أحد العوامل التي دفعتها لاتخاذ قرار إجراء الجراحة.

وتعد عملية "تغيير مسار المعدة" واحدة من أبرز جراحات إنقاص الوزن، وتجرى على مرحلتين تتضمن الأولى تصغير حجم المعدة، والثانية تجاوز جزء من الأمعاء الدقيقة، مما يساهم في الشعود بالشبع وتغيير مسار الطعام.