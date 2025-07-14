واحتفل يامال بعيد ميلاده نهاية الأسبوع الماضي بحضور بعض زملائه في الفريق الكتالوني، من بينهم غافي وأليخاندرو بالدي، إلى جانب عدد من المشاهير.

لكن ما بدا حفلا عاديا تحول إلى مثار جدل، بعد أن أصدرت جمعية قصار القامة في إسبانيا بيانا استنكرت فيه "الاستعانة بأشخاص من قصار القامة كجزء من الترفيه".

وجاء في بيان تناقلته وسائل إعلام رياضية: "ندين علنا توظيف أشخاص من قصار القامة في الحفل، لما يمثله ذلك من انتهاك للكرامة الإنسانية وترويج للصور النمطية والتمييز".

وأضافت الجمعية أنها تعتزم "اتخاذ إجراءات قانونية واجتماعية" لحماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم.

وصرحت رئيسة الجمعية كارولينا بويتي، قائلة: "من غير المقبول أن يستمر استغلال قصار القامة لأغراض ترفيهية في القرن الحادي والعشرين، خصوصا من قبل شخصيات عامة مثل لامين يامال".

يذكر أن بعض الدول، مثل كندا، تجرم هذا النوع من الأنشطة ما لم تتم بموافقة الشخص المعني، في حين يعتبر في دول أخرى مثل بريطانيا أمرا غير أخلاقي رغم عدم وجود حظر رسمي.

وكان البرلمان الإسباني قد صوت في عام 2023 لصالح حظر عروض مصارعة الثيران التي يشارك فيها أشخاص من قصار القامة، في خطوة لاقت ترحيبا من منظمات حقوقية.