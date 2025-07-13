وقالت محافظة الإسكندرية في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، الأحد، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين والتعامل الفوري مع آثار الانهيار.

وأضافت أن العقار تبلغ مساحته نحو 300 متر، ويتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية بالإضافة إلى جزء من دور خامس، ويضم العقار ست وحدات سكنية إلى جانب أنشطـة تجارية في الدور الأرضي.

وأشارت إلى أن العقار مشغول بالسكان وصادر بشأنه قرار يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس مع ترميم باقي العقار.