وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارا بوفاة 3 أشقاء أعمارهم 7 و 10 و 11 سنة وإصابة 3 آخرين في مركز ديرمواس، وفق وسائل إعلام مصرية.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ في قرية دلجا، وتبين من التحريات أن هؤلاء الأطفال قد ظهرت عليهم أعراض الإعياء الشديد والصداع والحمى، وتيبس الرقبة، والتهيج، والقيء، والحساسية.

وتم نقل المصابين إلى قسم العناية المركزة بمستشفى ديرمواس التخصصي، وأودعت الجثامين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر طبي بمستشفى ديرمواس التخصصي، أن المصابين والمتوفين قد أصيبوا بمرض التهاب السحايا، وتجري مباحث المركز تحرياتها الأولية، والتي أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وقررت النيابة العامة، بمركز ديرمواس، استدعاء مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثامين.