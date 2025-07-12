الصورة التي لا تتجاوز أبعادها 2.25 × 2.75 بوصة، كُتب عليها بالحبر الأحمر: "إلى السيد بولدز، شكراً وخالص تحياتي، مارلين مونرو ديماجيو".

وتم بيعها يوم الأربعاء مقابل 21,655 دولاراً في مزاد نظمته دار RR Auction ومقرها بوسطن، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أميركية.

وكان الثنائي الشهير، الذي عقد قرانه قبل أسبوعين فقط من التقاط الصورة، قد توجها إلى مبنى فيدرالي في سان فرانسيسكو بتاريخ 29 يناير 1954 لاستخراج جوازي سفر استعدادا لرحلتهما إلى اليابان، التي جمعت بين شهر العسل ومهام عمل.

لكن مارلين مونرو، البالغة من العمر آنذاك 27 عامًا (واسمها الحقيقي نورما جين مورتنسن)، لم تكن تملك صورة شخصية مناسبة لجواز السفر. فبادر ديماجيو، الذي كان يبلغ 40 عاما، بالتوجه إلى كشك تصوير قريب يحمل معه صورة لمونرو، وقام بطباعة عدة نسخ منها.

وعند عودته بعد نحو ساعة، وقّعت مونرو إحدى النسخ لموظف الجوازات هاري إي. بولدز، وفقًا لما ذكرته دار المزاد.

ورغم أن هذه الصورة الموقعة لم تُستخدم رسميًا في جواز سفرها، إلا أنها واحدة من النسخ الأصلية التي طُبعت في ذلك اليوم.

وديماجيو كان الزوج الثاني في حياة مونرو، بين زواجها من الشرطي جيمس دويرتي في بداية حياتها، وزواجها الأخير من الكاتب المسرحي الشهير آرثر ميلر، الذي انفصلت عنه قبل وفاتها المفاجئة عن عمر 36 عاما.