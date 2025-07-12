وقال الشرطي في ولاية غرب أستراليا مارتن غلين للصحافيين الجمعة "لقد تعرّضت لهجمات كبيرة من البعوض. من الواضح أنها مرت بمحنة لا تُصدق"، مشيدا بـ"شجاعتها".

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشابة مرتدية فستانا طويلا باللون البيج وسترة زرقاء، وهي تصعد بحذر درجات طائرة صغيرة متجهة إلى مركز طبي.

ووُجدت كارولينا فيلغا الجمعة على طريق في الأدغال من جانب شخص كان يمر في المكان.

وقالت الشرطة إنها نُقلت "في حالة هشة نسبيا" إلى منطقة بيكون الزراعية الصغيرة، ثم إلى مستشفى بيرث لتلقي العلاج.

وأضاف غلين "من الواضح أنها تعاني إصابات كثيرة لكنها غير خطرة".

وقد شوهدت كارولينا ويلغا آخر مرة في 29 يونيو في مركبة من نوع "ميتسوبيشي" أمام متجر في بيكون.

والخميس، عثرت الشرطة على السيارة متروكة في غابة كثيفة على بُعد ساعتين بالسيارة تقريبا من المكان الذي شوهدت فيه الشابة قبل اختفائها.

وأدى هذا الاكتشاف إلى إجراء بحث بري وجوي مكثف في المنطقة.

وكانت المركبة مزودة بآثار بلاستيكية برتقالية اللون وضعتها السائحة الألمانية تحت العجلات الخلفية بعد أن علقت في المكان على ما يبدو.

ووفق غلين "لقد تغلّبت بوضوح على ظروف استثنائية. البيئة معادية للغاية، سواء من حيث النباتات أو الحيوانات. كانت الظروف الجوية سيئة للغاية، إذ انخفضت الحرارة إلى درجة التجمد. وكانت الأمطار تهطل طوال الليل".

وأشار الشرطي إلى أن الشابة "قطعت مسافة طويلة في محاولة للخروج من هذا الموقف".