وقالت السفارة الجزائرية في العاصمة الألمانية عبر بيان في صفحتها على "فيسبوك": "على إثر الجريمة المروعة التي وقعت بتاريخ الرابع جويلية 2025 بمدينة هانوفر الألمانية، وأودت بحياة المواطنة الجزائرية رحمة عياط، تعرب سفارة الجزائر ببرلين عن بالغ تأثرها وعميق حزنها معبرة عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وذوي وأقارب الفقيدة سائلين المولى عزّ وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه".

وأضاف البيان: "تؤكد السفارة بأن القنصلية العامة للجزائر بفرانكفورت على تواصل مستمر مع الجهات الألمانية المختصة بمدينة هانوفر لمتابعة تطورات هذه الحادثة المؤسفة من أجل الكشف عن ملابساتها، حيث أخذت علما بأن المشتبه به تم إلقاء القبض عليه ويوجد حاليا قيد التحقيق".

واختتم البيان بالقول: "وإذ تعرب السفارة عن امتنانها لروح التضامن والتعاطف والمواساة التي عبّرت عنها جاليتنا الوطنية بألمانيا تجاه الفقيدة وأسرتها، فإنها تدعوها إلى التحلي بالحكمة والهدوء ووضع ثقتهم في مصالح السفارة والقنصلية العامة اللتان تسهران على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في مثل هذه الحالات، عملا بأحكام اتفاقات التعاون الثنائية المبرمة بين البلدين".

تفاصيل الجريمة البشعة

كشفت وسائل إعلام جزائرية تفاصيل تتعلق بحادث مقتل عياط، حيث قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إن القتيلة هي طالبة تقيم في ألمانيا، تعرضت للطعن من قبل شخص في شقتها جنوب هانوفر.

ووفق الصحيفة فإنه ألقي القبض على القاتل وهو رجل ألماني يبلغ من العمر 31 سنة، ولم يتم الكشف بشكل رسمي عن دوافعه.

وأشارت الصحيفة إلى أن عياط البالغة من العمر 26 سنة، تنحدر من وهران، وكانت قد سافرت إلى إلى ألمانيا لمتابعة تدريبها في مجال التمريض.