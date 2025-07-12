واتهم مكتب الادعاء العام في برلين هوتز بالترويج للجريمة والتحريض عليها.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة هوتز في 23 يوليو الجاري أمام محكمة حي تيرغارتن في برلين، حسبما أكدت متحدثة باسم المحكمة.

وأثار هوتز الجدل في يوليو 2024 بعد تداول واسع لصور منشوراته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث كتب في إحداها يشير إلى تشابه بين "حافلة أخيرة" وترامب، معربا عن أسفه لأنهما "قد فاتا (مرا) للتو" ولم يتم اللحاق بهما.

وفي منشور آخر، قال هوتز: "أعتقد أنه لأمر رائع للغاية عندما يموت الفاشيون".

يشار إلى أنه في حادث خلال تجمع انتخابي في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي، تمكن مسلح من التسلق إلى موقع مرتفع مزودا ببندقية هجومية وأطلق عدة طلقات نارية تجاه ترامب، مما أثار حالة من الذعر بين الحضور.