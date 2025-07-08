وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان إنه "في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعطل المؤقت في خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي حدث اليوم في سنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات، يؤكد الجهاز بأنه قد تمت السيطرة على الحريق وجاري إجراء عمليات التبريد اللازمة، كما يوضح بأنه قد تم نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل على مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة".

وأضاف البيان أن "خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول (صوت/ نقل بيانات) قد تأثرت لدى شركات المحمول الثلاث نسبيا نتيجة تعطل بعض دوائر الربط بسبب الحريق وجاري التنسيق بين الفرق الفنية بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لاستعادة دوائر الربط المتأثرة بحريق سنترال رمسيس واستبدالها على اتجاهات أخرى على باقي سنترالات الشركة المصرية للاتصالات ومن المتوقع استعادة دوائر الربط خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة".

وأكد البيان أن "جميع خدمات الطوارئ تعمل بشكل جيد وأن تأثير الحريق محدود على الخدمات، كما تم توفير أرقام اتصال بديلة للأماكن المتأثرة".

وأشار البيان إلى "وجود تأثير بسيط على خدمات الهاتف الأرضي والمحمول بمحيط منطقة سنترال رمسيس مع عودة الخدمة بشكلٍ تدريجي، وسوف تصدر بيانات تبعا لتطور الموقف".

واعتذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن "تأثر بعض الخدمات ويؤكد على قيامه بتعويض العملاء المتضررين طبقا للوائح التنظيمية".

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية لرويترز إن 22 شخصا على الأقل أصيبوا جرّاء حريق نشب في مبنى سنترال رمسيس.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار قوله إن معظم الإصابات ناجمة عن استنشاق الدخان.

ووفقما نقلت وسائل إعلام مصرية عن عبد الغفار فإن هناك إصابات بحروق سطحية من الدرجة الأولى، وجميع الحالات مستقرة حتى الآن.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن مصدر أمني قوله بأن "رجال الحماية المدنية نجحوا في منع امتداد الحريق إلى مبنى السنترال بالكامل وكذلك منع امتداد الحريق إلى أسطح العقارات المجاورة".

ولفت المصدر إلى أن الفحص المبدئي "أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي" فيما يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه.

وكانت محافظة القاهرة قالت في وقت سابق إن "غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغا يفيد بنشوب الحريق بالطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 طوابق".