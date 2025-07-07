وظهر المدرب هادي يونس في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع وهو يدرب مجموعة من الفتيات في أحد النوادي الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي الفيديو يوجه يونس للمتدربات خلال حصة تدريبية لكمات قوية في منطقة المعدة.

وتبدو المتدربات في الفيديو وهنّ يتألمن من اللكمات القوية التي يوجهها يونس لهن.

وعلّق كثيرون على الفيديو مطالبين بتدخل المسؤولين لوقف مثل هذه الممارسات التي يرون أنها خطيرة.

واعتبر فريق من المعلقين على الفيديو أن ما يقوم به المدرب مجرد أسلوب قديم يفتقر إلى الاحترافية، ولا يؤثر على قوة تحمل المتدربات، أو زيادة تحمل عضلات المعدة.

أما من دافع عن المدرب، فقال إن هذه الضربات مفيدة، وتأتي في إطار التدريبات التي تنسجم مع الرياضات القتالية والتي يجب على ممارسيها أن يتحلوا بقوة التحمل.