ونشرت الصورة السبت، بعد يوم من زفاف عادل إمام الحفيد، في ظهور نادر للفنان المحبوب الذي يتجنب الأضواء منذ سنوات.

وظهر في الصورة الفنان عادل إمام يتوسط العروسين، مع عدد من أفراد عائلتيهما.

ولاقت الصورة، التي توثق لحظة عائلية مميزة، تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتمت مشاركتها ونقلها آلاف المرات.

وأقيم الزفاف الجمعة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في مصر.

وتأتي صورة عادل إمام صاحب الشعبية الجارفة في مصر والعالم العربي، بعد أسابيع من عيد ميلاده الخامس والثمانين، يوم 17 مايو الماضي، الذي اقتصر على عدد محدود من أفراد العائلة.

يذكر أن آخر عمل فني لعادل إمام، مسلسل "فلانتينو"، عرض عام 2020، ومن بعدها قرر "الزعيم" الابتعاد عن الأضواء.