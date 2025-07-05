وأظهرت لقطات الفيديو، الأسد وهو يقفز من فوق سور المنزل، ثم يطارد امرأة كانت تسير في الشارع ليلا، لينقض عليها ويطرحها أرضا، قبل أن يتمكن أحد المارة من إنقاذ السيدة وتخليصها من الأسد.

ووفقا لتقرير الشرطة، قام الأسد بعدها بمهاجمة طفلي الضحية البالغين من العمر 5 و7 سنوات، وتسبب في إصابات بوجهيهما وأذرعهما.

وأكدت الشرطة أن الثلاثة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة.

وأعلنت شرطة لاهور أنها تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المنزل خلال 12 ساعة من الحادث، بعد فرارهم من الموقع وهم يصطحبون الأسد.

وقد تمت مصادرة الحيوان ونقله إلى حديقة للحياة البرية، حيث أفاد مسؤولون بأن حالته الصحية جيدة.