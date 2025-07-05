وقالت وزارة الصحة المصرية، إنه ووفقا للحصيلة الأولية، فقد أسفر الحادث عن 9 حالات وفاة، وإصابة 11شخصا، مع استمرار فرق الوزارة في المتابعة الدقيقة وتحديد البيانات النهائية.

وأوضح بيان للوزارة أن "هيئة الإسعاف قد دفعت ب 18 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات نقلت المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية العاجلة".

وأكد البيان أن وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، قد "تابع تداعيات الحادث المؤسف الذي وقع اليوم السبت، على الطريق الإقليمي (اتجاه القاهرة - الإسكندرية الصحراوي) بمحافظة المنوفية، وأصدر توجيهاته الفورية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات المحيطة، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والإسعافية للمصابين، مع التأكيد على تقديم الدعم النفسي لهم ولأسر الضحايا".

والجمعة الماضية، تسبب حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية شمال مصر، في وفاة 19 شخصا، غالبيتهم فتيات مراهقات من العاملات باليومية، وأصيب اثنان آخران.

ولاحقا، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية القبض على السائق المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي، وذلك بعد هروبه من مكان الواقعة.