وسُمع في أنحاء العاصمة الإيطالية دوى الانفجار الضخم بمحطة فيا دي جوردياني للبنزين والديزل وغاز البترول المسال في حي برينيستينو.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان "نتعامل مع انفجار خزان... الحريق لا يزال مشتعلا"، مضيفة أن أحد رجالها نُقل إلى المستشفى.

وأفادت وكالات أنباء إيطالية بأن خدمات الطوارئ كانت متواجدة في الموقع قبل وقوع الانفجار بعدما تم استدعاؤها إثر اصطدام شاحنة بخط أنابيب في محطة الوقود.

وأضافت أن الحريق امتد إلى مستودع قريب، بينما ألحقت موجة ارتدادية ناتجة عن الانفجار أضرارا بمبان مجاورة.

وذكر مسؤول لرويترز أن 8 رجال شرطة أصيبوا.

وأوضحت وكالات أنباء أن رجال إسعاف ومارة أصيبوا أيضا، لكنها لم تذكر الأعداد.

وأضافت خدمات الطوارئ أن خمسة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى.

ونشر موقع روما توداي الإخباري المحلي صورة تظهر سحابة ضخمة من الدخان والنيران فوق محطة الوقود.

وأظهرت صور منفصلة نشرتها إدارة الإطفاء محطة الوقود وقد دمرت بالكامل تقريبا.