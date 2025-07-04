وأعلنت هيئة "سوسالود" التي تشرف على نظام الرعاية الصحية في البيرو، في بيان، أنها فرضت هذه العقوبة على عيادة "ديلغادو أونا" بعد تحقيق استمر خمسة أشهر.

وتم استجواب موظفي المركز الصحي الذي خضع للتفتيش مباشرة بعد الوقائع.

وأعلنت العيادة، من جانبها، أنها بدأت "إجراءات معاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن هذا الانتهاك الأخلاقي الجسيم"، بعدما نُشر الملف الطبي لشاكيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب القانون البيروفي، يُعدّ الإفصاح عن المعلومات الصحية مخالفة جسيمة وانتهاكا للحقوق الأساسية لمتلقي الرعاية الصحية.

وكانت نجمة الموسيقى اللاتينية البالغة 48 عاما، نُقلت إلى المستشفى في 15 فبراير، واضطرت إلى إلغاء حفلة كانت مقررة في اليوم التالي في ليما.

ومع ذلك، تمكنت من إحياء عروضها بعد يومين، مستأنفة جولتها العالمية.