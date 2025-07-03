وقال محافظ حلب عزام الغريب إن الحادث وقع خلال عملية نقل التمثال إلى أحد المتاحف في إطار خطة لإعادة تأهيل وسط مدينة حلب.

وأظهر شريط مصور خلال الليل، وتم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، رافعة بينما كانت تسحب التمثال بواسطة كابلات معدنية، قبل أن يسقط الجزء العلوي منه ويتحطم.

واعتبر سوريون التمثال ذا رمزية كبيرة بالنسبة للمدينة وذاكرتها الجامعية، وعبروا عن انتقادهم للخطوة التي أقدمت عليها السلطات.

وعلى وقع الانتقادات، نفى محافظ حلب "ما يُروّج له البعض عن خلفيات أيديولوجية" خلف الحادثة، مشيرا إلى "خلل واضح" خلال نقل "المجسم" إلى أحد المتاحف.

ووصف ما جرى بأنه "غير مقبول"، متعهدا تحميل "المسؤولية بالكامل للجهة التي نفذت النقل بدون الالتزام بالمعايير الفنية والإنشائية التي تم التأكيد عليها مسبقا".

وأوضح أن نقل التمثال جاء في "إطار مشروع لتأهيل الساحة وتحويلها إلى فضاء ثقافي نابض بالحياة"، بناء على "مطالبات من بعض الأهالي" بإزالته "لارتباطه في وجدانهم بمرحلة مؤلمة من تاريخ المدينة وما شهدته من أحداث وممارسات على يد النظام البائد".